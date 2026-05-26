Гнилые авокадо и плесневелые йогурты. Новосибирцы пожаловались на испорченные продукты в Ашане, О'кей и Добрянке

Поход за продуктами в крупные торговые сети Новосибирска всё чаще напоминает опасную лотерею, где на кону стоят не просто выброшенные деньги, а здоровье потребителей. Шокирующие отзывы местных жителей, подкрепленные жуткими фотографиями, вскрывают системный кризис контроля качества на прилавках известных магазинов города. Сиб.фм собрал самые скандальные жалобы потребителей.

Посетители известного магазина «Добрянка», позиционирующего себя как супермаркет домашней еды с повышенным средним чеком, сталкиваются с откровенной халатностью. Так, одна из клиенток приобрела упаковку клубники за тысячу рублей, рассчитывая на приятный вечер, но дома обнаружила, что под красивым верхним слоем ягод скрывалось сплошное месиво из густой серой плесени.

Другой покупатель в том же магазине наткнулся на еще более опасную находку — готовые котлеты, которые оказались абсолютно сырыми внутри. Подобное нарушение технологии приготовления мясных полуфабрикатов — это прямой путь к тяжелейшим пищевым отравлениям.

Не отстает от «элитных» конкурентов и популярный гипермаркет «О’КЕЙ», собравший внушительную коллекцию жалоб на испорченные товары под закрытой упаковкой. Жители Новосибирска массово делятся кадрами покупок, которые невозможно употреблять в пищу.

В одном случае это дорогостоящий авокадо, превратившийся внутри в почерневшую гниль, в другом — экзотический красный помело, который под толстой кожурой встретил покупателя плесневелыми очагами. Особое возмущение вызывают молочные и мясные отделы: завернутые в брендовые упаковки сыры «Натура» и «Село Зеленое» покрываются бурыми пятнами грибка задолго до окончания официального срока годности, а охлажденные куриные крылышки начинают гнить и по-настоящему чернеть прямо в заводских лотках.

Даже покупка обычного йогурта в таком гиганте, как «Ашан», может обернуться неприятным сюрпризом. Казалось бы, герметичный стаканчик известной марки «Веле» с ягодным вкусом должен быть безопасным, но под крышкой-фольгой бдительные новосибирцы все чаще находят пушистые белые островки плесени.