Индексация пенсии, новое пособие и отказ от биометрии. Опубликованы главные изменения в России с 1 июня

Июнь 2026 года вступает в силу с целым пакетом законодательных новелл. Среди ключевых — запуск ежегодной выплаты для семей, ужесточение оборота вейпов, новый порядок контроля за импортом из стран ЕАЭС и расширение прав граждан в сфере биометрии. Разбираем все изменения по порядку.

Пенсии и выплаты

Пенсионеры, которым в мае 2026-го исполнилось 80 лет, с 1 июня начнут получать фиксированную часть пенсии в двойном размере — 19 169,38 рубля. Повышение происходит автоматически и касается только получателей страховой пенсии. Аналогичный перерасчёт ждёт и тех, кому в мае оформили первую группу инвалидности — с даты присвоения группы фиксированная выплата тоже удвоится.

Из-за длинных выходных в июне пенсии за 12, 13 и 14 числа перечислят досрочно — в последний рабочий день перед праздниками, то есть 11 июня. Напомним, рабочая неделя с 8 по 11 июня будет сокращённой. Выходные продлятся три дня подряд — с 12 по 14 июня в честь Дня России. При этом 11 июня — предпраздничный день, работать можно на час меньше.

Новая семейная выплата: налоговый кешбэк 7%

С 1 июня Социальный фонд начинает приём заявлений на новую ежегодную выплату для семей. Получить её могут работающие родители (усыновители, опекуны, попечители), воспитывающие двух и более детей. Возраст детей — до 18 лет, а для учащихся очно в колледжах или вузах — до 23 лет. Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 регионального прожиточного минимума. Родители обязаны быть гражданами РФ, постоянно проживать в стране, иметь статус налоговых резидентов и не иметь алиментных долгов.

Схема простая. В течение года с зарплаты удерживают НДФЛ по ставке 13%. По итогам года государство пересчитывает налог по ставке 6% для тех, кто подходит под критерии. Разницу в 7% возвращают на счёт. Например, при годовом доходе 800 тысяч рублей семья заплатила 104 тысячи налога. При ставке 6% заплатила бы 48 тысяч. Разница в 56 тысяч — это сумма возврата. Важно: выплата положена только тем, кто официально работает и платит НДФЛ. Самозанятые и ИП на спецрежимах права на неё не имеют.

В 2026 году заявление подаётся за 2025 год. Срок — с 1 июня по 1 октября. Подать можно через «Госуслуги», МФЦ или лично в отделении Социального фонда. Большинство документов фонд запросит сам. Лично принести потребуется только некоторые справки, например из вуза для студента старше 18 лет. Право на выплату нужно подтверждать ежегодно.

Ограничения на продажу вейпов и электронных сигарет

С июня в России ужесточаются правила продажи вейпов. Цель — ограничить доступ несовершеннолетних к устройствам для курения. Теперь торговать ими разрешено только в стационарных магазинах. Под запрет попадают ярмарки, рынки, выставки, вендинговые автоматы, интернет-магазины и доставка. Запрет распространяется не только на никотиновые, но и на безникотиновые вейпы — ранее этот пробел в законодательстве активно использовали продавцы. За нарушение — крупные штрафы как для продавцов, так и для владельцев торговых точек.

Биометрия: право отказаться

С 1 июня граждане получают больше контроля над своими биометрическими данными — изображением лица и голосом, которые используются для удалённой идентификации. Теперь можно официально запретить сбор, хранение и размещение биометрии в Единой биометрической системе, а также отозвать ранее выданное согласие. Для этого достаточно прийти в любой МФЦ и написать заявление. Сотрудники обязаны принять документы и в течение одного календарного дня передать информацию оператору ЕБС. Узнать, зарегистрированы ли ваши биометрические данные, и удалить их можно на портале «Госуслуги». После удаления получить услуги через ЕБС не получится — придётся регистрировать биометрию заново.

Новые правила пожарной безопасности

С июня вступают в силу обновлённые требования к системам оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Новые нормы затронут управляющие компании, собственников зданий и организации, отвечающие за пожарную безопасность. Речь идёт как о жилых домах, так и о торговых центрах, офисах, гостиницах и других общественных пространствах. Основные изменения: более жёсткие требования к звуковым и речевым сигналам, повышенная надёжность систем, понятность сообщений об эвакуации даже в больших зданиях или при высоком уровне шума. Уточнены технические параметры оборудования, порядок размещения систем и требования к резервному питанию.

Импорт из ЕАЭС: новая система контроля

С 1 июня начинает работать система СПОТ (подтверждения ожидания товаров). Правила касаются компаний, ввозящих товары в Россию из стран ЕАЭС (Казахстан, Беларусь, Армения, Киргизия) автомобильным транспортом. Цель — усилить контроль за импортом и пресечь схемы уклонения от уплаты НДС и акцизов. Ключевые процедуры теперь переносятся на этап до пересечения границы.

Импортёр или посредник обязан подать документ о предстоящей поставке (ДОПП) минимум за два дня до ввоза товара. После регистрации система присваивает поставке QR-код — подтверждение легальности ввоза. Также требуется обеспечительный платёж — предварительная гарантия уплаты косвенных налогов. От него освободят часть компаний с высоким уровнем налоговой надёжности. Если поставка не состоится, уплаченную сумму можно будет учесть при следующих операциях. Без переданных данных и внесённого платежа товар через границу не пропустят. ФНС проводит добровольное тестирование системы с апреля.

Финансовая отчётность: срок для владельцев зарубежных счетов

До 1 июня нужно подать в налоговую отчёт о движении денежных средств (ОДДС) тем, у кого открыты счета в иностранных банках. Правила зависят от страны. Для стран ЕАЭС и государств, с которыми у России есть автоматический обмен финансовой информацией (большинство стран Европы, ОАЭ, Турция, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, Сингапур и другие), отчитываться нужно только при превышении лимита — 600 тысяч рублей. Лимит считают по каждому счёту отдельно: либо остаток на 31 декабря 2025 года превысил эту сумму, либо общая сумма зачислений или списаний за год оказалась больше 600 тысяч. Для стран без автоматического обмена — любых случаях, независимо от суммы.

В ОДДС нужно отразить все движения по зарубежным банковским счетам, а также по брокерским площадкам (кроме операций по конвертации валюты). Штраф за неподачу или просрочку — от 1 до 3 тысяч рублей, плюс до 40% по валютному законодательству. Если по зарубежному счёту проходили незадекларированные доходы, наступает налоговая ответственность за непредоставление 3-НДФЛ — штраф до 50% от доначисленной суммы.

Эксперимент: посадка на рейс по биометрии

С 1 июня 2026 года по 1 апреля 2027 года в аэропортах Пулково (Санкт-Петербург) и Шереметьево (Москва) запустят эксперимент по регистрации на рейс и посадке с использованием Единой биометрической системы. Эксперимент затронет рейсы «Аэрофлота» между Москвой и Санкт-Петербургом. Участие добровольное для пассажиров — граждан России, иностранцев и лиц без гражданства. Чтобы пользоваться ускоренными предполётными процедурами, нужно заранее внести свои биометрические данные в ЕБС. Сделать это можно в уполномоченном банке, аэропорту, через «Госуслуги» или МФЦ.

