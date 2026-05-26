Кровлю новосибирского краеведческого музея отремонтируют за 14,5 миллиона рублей

В Новосибирске объявили закупку на капитальный ремонт кровли краеведческого музея. Речь идёт о здании Городского торгового корпуса на Красном проспекте, 23 — объекте культурного наследия федерального значения. По документам, именно здесь 14 декабря 1917 года провозгласили Советскую власть, хотя историки называют эту версию мифом. Начальная цена контракта — 14,5 миллиона рублей.

Согласно документации в Единой информационной системе в сфере закупок, ремонт пройдёт в два этапа. Работы будут вести без остановки работы музея. Закончить всё необходимо до 30 октября 2026 года. Подрядчик обязан иметь лицензию на сохранение объектов культурного наследия.

Состояние фальцевой кровли, по данным экспертизы 2022 года, неудовлетворительное. Есть протечки, намокание перекрытий, наледь в зонах водосбора и щели по скатам из-за разошедшихся фальцев. Последний раз крышу ремонтировали в 2015 и 2018 годах. Проект предусматривает усиление стропил, замену обрешётки на 20 процентах площади, покрытие из металлических листов с полимерным слоем, а также восстановление ограждения и водосточных воронок. Дополнительно запроектирована система вентиляции для снижения тепловой нагрузки на чердак.

Здание в стиле модерн построили в 1910–1911 годах по проекту архитектора Андрея Крячкова. На первом этаже были торговые помещения, на втором — Городская дума, управа, казначейство и отделение Госбанка. В 1985 году его передали краеведческому музею. Историки отмечают, что Советскую власть на самом деле провозгласили в соседнем здании (Красный проспект, 21), которое снесли в 1968 году. Тогда событие «привязали» к торговому корпусу, повесили мемориальную доску и закрепили эту версию в документах.

