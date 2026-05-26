сегодня 17:00
общество

Легендарный «Андижанец» станет музейным экспонатом в Новосибирске

Фото: Сиб.фм / СГК Новосибирск
СГК передаст Музею Новосибирска редкую откачивающую станцию «Андижанец». Экспонат разместят рядом с музеем «Контора инженера Будагова».

Речь идет о передвижном дизельном насосе модели С-245. Такие агрегаты выпускал Андижанский машиностроительный завод с 1965 по 2001 год. Вес станции превышал 800 килограммов. Вал насоса развивал около 1 500 оборотов в минуту. Для сравнения, современные насосы весят почти в десять раз меньше.

Теплоэнергетики использовали такие машины почти 40 лет. Они помогали откачивать воду на объектах теплосетей вплоть до начала 2000-х годов.

Главный инженер Новосибирской теплосетевой компании Сергей Срыбных рассказал, что раньше подобная техника была основной в работе специалистов. По его словам, несколько лет назад сотрудники нашли два старых «Андижанца» и решили восстановить хотя бы один агрегат.

Для ремонта искали детали через интернет. Насос запускали вручную. После долгой работы станцию удалось полностью восстановить.

Теперь «Андижанец» станет частью музейной экспозиции как символ истории новосибирской теплоэнергетики.

Игорь Кириченко
Журналист

