сегодня 17:17
общество

Новосибирского «Стива Джобса» приговорили к 2,5 годам колонии

Сегодня, 26 мая, в Советском районном суде Новосибирска огласили приговор IT-специалисту Роману Куручу, известному в медиа как «новосибирский Стив Джобс». Об этом Сиб.фм сообщил источник в суде.

Суд назначил Куручу наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. При этом ранее прокурор запрашивал для подсудимого 7 лет колонии. Таким образом, суд смягчил позицию обвинения.

Напомним, что уголовное дело в отношении Куруча было связано с нарушением авторских прав и мошенничеством в сфере компьютерной информации. По версии следствия, он неправомерно использовал базу данных программы для автоматизации работы с госзакупками Tender Win, права на которую принадлежат компании, где он ранее работал.

Конфликт между Куручем и его бывшим партнером Денисом Левинским длится уже несколько лет. Сам Куруч настаивает на своей невиновности и ранее заявлял, что является истинным автором программного продукта, а его увольнение было незаконным. Себя он неоднократно сравнивал со Стивом Джобсом, которого в свое время уволили из компании Apple.

Маргарита Мастеркова

