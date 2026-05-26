Появились подробности смерти легендарного кардиохирурга Иосифа Бравве в Новосибирске

На 87-м году жизни скончался доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Иосиф Юрьевич Бравве. Он был одним из основателей новосибирской кардиохирургической школы и по праву считался легендой региональной медицины.

С 1969 года Иосиф Юрьевич работал в кардиохирургии, создал это направление в Новосибирском областном кардиодиспансере, где провёл тысячи сложнейших операций. Ему принадлежит разработка уникальной методики закрытия артериального протока — операции на открытом сердце, которую ранее в таком виде не применяли. Профессор также внёс огромный вклад в развитие кардиохирургической помощи в Красноярске, Смоленске и Узбекистане.

Долгие годы Иосиф Юрьевич возглавлял кафедру хирургических болезней педиатрического факультета Новосибирского государственного медицинского университета, воспитав несколько поколений врачей. Его ученики продолжают спасать жизни, следуя заветам учителя.

Автор 180 научных работ, трёх авторских свидетельств и 12 рационализаторских предложений, Иосиф Бравве был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знаком «Изобретатель СССР» и бронзовой медалью ВДНХ СССР.

Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким, коллегам, ученикам и многочисленным пациентам Иосифа Юрьевича. Память об этом замечательном враче и человеке навсегда останется в сердцах новосибирцев.

Прощание с профессором состоится 27 мая с 13:00 до 14:00 по адресу: Новосибирск, улица Потанинская, 42/1.

Ранее сообщалось, что умер основатель легендарной новосибирской киностудии «Поиск» Пётр Анофриков.