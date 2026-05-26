Red Wings запустила прямые рейсы из Новосибирска в Батуми — время в пути 5 часов 10 минут

Авиакомпания Red Wings запустила прямые рейсы из Новосибирска в Батуми. Первый борт приземлился в грузинском аэропорту имени Александра Картвели 25 мая. Время в пути составило 5 часов 10 минут.

Программа полётов рассчитана на весь летний сезон 2026 года. Самолёты будут летать дважды в неделю: из Новосибирска — по понедельникам и четвергам, обратно из Батуми — по средам и воскресеньям.

В авиакомпании подчеркнули, что новое направление позволит сибирякам быстрее добираться до черноморских курортов Грузии без пересадок.

