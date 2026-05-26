82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
26 мая, 12:40
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
26 мая, 12:40
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 09:20
общество

Red Wings запустила прямые рейсы из Новосибирска в Батуми — время в пути 5 часов 10 минут

Фото: Сиб.фм / Pexels.com
Подпишитесь на Telegram-канал

Авиакомпания Red Wings запустила прямые рейсы из Новосибирска в Батуми. Первый борт приземлился в грузинском аэропорту имени Александра Картвели 25 мая. Время в пути составило 5 часов 10 минут.

Программа полётов рассчитана на весь летний сезон 2026 года. Самолёты будут летать дважды в неделю: из Новосибирска — по понедельникам и четвергам, обратно из Батуми — по средам и воскресеньям.

В авиакомпании подчеркнули, что новое направление позволит сибирякам быстрее добираться до черноморских курортов Грузии без пересадок.

Ранее сообщалось, что новосибирские врачи более 600 раз помогли пассажирам в самолётах с начала 2026 года.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.