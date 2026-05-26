Смертельное ДТП на трассе под Новосибирском: легковушка столкнулась с двумя грузовиками и сгорела

26 мая на 88-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Мошковском районе произошло ДТП, в котором погиб один из водителей. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.

Около 06:10 неустановленный водитель автомобиля Toyota, двигаясь из Кемерова в сторону Новосибирска, выехал на полосу встречного движения. Там легковушка столкнулась с большегрузом Dongfeng под управлением водителя 1973 года рождения. А затем – с ещё с одним Dongfeng, за рулём которого находился мужчина 1971 года рождения. В результате транспортные средства загорелись, пламя было оперативно локализовано экстренными службами.

Водитель Toyota погиб на месте происшествия, его личность сейчас устанавливают сотрудники полиции. На участке трассы работают следственно-оперативная группа и Госавтоинспекция. Движение затруднено, ведутся мероприятия по ликвидации последствий аварии и образовавшегося затора. Напомним, что там организовано реверсивное движение.