82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
27 мая, 00:55
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
27 мая, 00:55
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
вчера 21:40
общество

Средний возраст рождения первого ребёнка у женщин из Новосибирска увеличился

Фото: Сиб.фм / Минздрав Новосибирской области
Подпишитесь на Telegram-канал

В России женщины становятся матерями всё позже. В 2026 году средний возраст рождения первого ребёнка составляет 28 лет. В 2007 году этот показатель был на уровне 21 года. Такие данные озвучили на школе Российского общества акушеров-гинекологов, которая проходит в Новосибирске.

Специалисты связывают эту тенденцию с изменением жизненных приоритетов. На первый план выходят образование, карьера и личные планы, включая путешествия.

Медики отмечают, что позднее материнство становится устойчивым социальным трендом и требует отдельного внимания со стороны системы здравоохранения.

Также фиксируются изменения в структуре семей. По данным специалистов, 55% семей воспитывают одного ребёнка. Двух детей имеют 33% семей. Многодетные семьи, где трое и более детей, составляют 12%.

Эксперты говорят, что интерес к многодетности в обществе остаётся ограниченным.

Вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов Игорь Баранов отметил, что всё больше женщин решаются на материнство в более зрелом возрасте. Он также указал на развитие вспомогательных репродуктивных технологий, включая ЭКО и суррогатное материнство.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.