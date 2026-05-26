Средний возраст рождения первого ребёнка у женщин из Новосибирска увеличился

В России женщины становятся матерями всё позже. В 2026 году средний возраст рождения первого ребёнка составляет 28 лет. В 2007 году этот показатель был на уровне 21 года. Такие данные озвучили на школе Российского общества акушеров-гинекологов, которая проходит в Новосибирске.

Специалисты связывают эту тенденцию с изменением жизненных приоритетов. На первый план выходят образование, карьера и личные планы, включая путешествия.

Медики отмечают, что позднее материнство становится устойчивым социальным трендом и требует отдельного внимания со стороны системы здравоохранения.

Также фиксируются изменения в структуре семей. По данным специалистов, 55% семей воспитывают одного ребёнка. Двух детей имеют 33% семей. Многодетные семьи, где трое и более детей, составляют 12%.

Эксперты говорят, что интерес к многодетности в обществе остаётся ограниченным.

Вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов Игорь Баранов отметил, что всё больше женщин решаются на материнство в более зрелом возрасте. Он также указал на развитие вспомогательных репродуктивных технологий, включая ЭКО и суррогатное материнство.