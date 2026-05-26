«Стива Джобса» из Новосибирска отправили в колонию на 2,5 года

В Новосибирске Советский районный суд вынес приговор IT-специалисту Роману Куручу. Ранее в СМИ его называли «новосибирским Стивом Джобсом».

Суд назначил мужчине 2,5 года колонии общего режима. Также ему предстоит выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

По версии следствия, с 2018 по 2023 год Куруч работал техническим директором компании-разработчика и ограничил сотрудникам доступ к программе Tender Win, которая использовалась для автоматизации госзакупок.

Следователи считают, что он изменил пароли, закрыл административный доступ, а затем перенес программу, базы данных и часть сайта на другой носитель.

После этого, как установил суд, IT-специалист доработал продукт и подал заявку на его регистрацию в Роспатент.

Кроме того, мужчину признали виновным в незаконном присвоении прав на программное обеспечение и мошенничестве в сфере компьютерной информации.

Ущерб компании оценили более чем в 28 миллионов рублей. При этом прокуратура просила назначить обвиняемому семь лет лишения свободы. Суд решил смягчить наказание.

Сам Роман Куруч вину не признал. Он утверждал, что именно является автором программы.

После оглашения приговора мужчину взяли под стражу прямо в зале суда.