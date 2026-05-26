Тайна исчезновения в Сибири: что известно о судьбе Героя России Асылханова спустя почти полтора месяца поисков

Прошло уже почти два месяца с того момента, как в кузбасском городе Юрга таинственно исчез участник специальной военной операции, Герой России Алексей Асылханов. Несмотря на возбужденное уголовное дело по статье «Убийство» и непрекращающиеся поиски, его местонахождение до сих пор остается неизвестным, а количество версий произошедшего лишь множится.

Хроника исчезновения

3 апреля 2026 года около четырех часов дня Алексей, преподаватель техникума агротехнологии и сервиса, сказал своей беременной супруге Валерии, что отправляется на работу. Женщину это немного удивило, ведь обычно его смена начинается с восьми утра, но, поскольку настроение мужа было самым обычным, она не заподозрила неладного. Тревогу Валерия забила, когда Алексей не вернулся домой. По ее словам, они всегда находились на связи, и даже о пятиминутной задержке муж ее предупреждал. Камеры видеонаблюдения зафиксировали его последнее известное перемещение: на улице Фестивальной рядом с домом к нему подъехал автомобиль. Асылханов поздоровался с водителем и сел в салон, после чего бесследно исчез. Установить марку и номер машины по имеющимся записям не удалось.

Подвиг и травма

Алексей Асылханов — не просто пропавший без вести. Во время боев под Артемовском он корректировал огонь артиллерии, благодаря его отваге было уничтожено 15 танков, 50 боевых бронированных машин. В 2024 году президент Владимир Путин лично вручил ему «Золотую Звезду» Героя России. В феврале того же года в ходе боевого задания Алексей потерял ногу. Также он был награжден медалями «За отвагу» и «За боевые отличия».

Возвращение на фронт или криминал: основные версии

За прошедшие недели в СМИ и социальных сетях сформировалось несколько основных версий произошедшего, от психологических до криминальных.

Одной из ключевых стала версия о добровольном возвращении в зону СВО. Бывший следователь и ветеран боевых действий Василий Козлов в беседе с РИА Новости объяснил ее приоритетность особым психологическим феноменом — тягой вернуться на фронт. По его мнению, служба, важность миссии и ощущение плеча товарища могли стать для Асылханова важнее семейного уюта, а беременная супруга могла бы его не понять и не отпустить. Именно этим эксперт объясняет логику действий героя: он забрал все документы и уехал на автомобиле в нетипичном для его бытового окружения направлении, поэтому в Юрге его найти не могут.

Версию о психологической травме поддерживают и другие эксперты. Ветеран СВО из Иркутской области Виктор Викторко ранее высказал мнение, что Асылханов мог потерять память. Он подчеркнул, что звание Героя России просто так не дают — это значит, что человек прошел через ад и спас десятки жизней. Такие бойцы, по его словам, по определению не могут бросить ни боевых товарищей на фронте, ни семью и детей на гражданке.

Среди других версий — предположения о посттравматическом стрессовом расстройстве и тяжелой депрессии. Экстрасенс Аделина Панина считает, что Алексей мог подстроить свое исчезновение, уехав куда-то недалеко от города, возможно, в лес.

«Алексею было сложно в нормальной жизни. Я четко вижу ужасы, которые его преследовали, есть ощущение сильной психологической травмы», — цитирует Аделину NEWS.ru.

Не исключается и криминальный след. Адвокат Даниил Лунев назвал вероятным похищение, связанное с бизнесом или долгами. Парапсихолог Валерий Розанов выдвинул теорию о влиянии телефонных мошенников, которые, по его словам, могут удерживать Асылханова в состоянии измененного сознания «где-то под Алтаем» и искать способы получить максимальную выгоду от его статуса. Впрочем, местные жители отмечают, что Юрга — довольно тихий город, редко фигурирующий в криминальных сводках.

Поиски продолжаются

Поиски Асылханова продолжаются. Сейчас, когда с момента исчезновения прошло более полутора месяцев, надежда на благополучный исход сохраняется. Криминалист Михаил Игнатов в интервью aif.ru подчеркнул, что поиски нельзя прекращать.

«Шанс есть всегда. У нас были случаи, когда мы находили людей спустя полгода, спустя 8 месяцев. Была история, когда ребенка спасли даже спустя 10 месяцев. С каждым месяцем шансы, к сожалению, тают, но они есть», — объяснил он.

А семья, друзья и все неравнодушные продолжают ждать возвращения Героя домой.