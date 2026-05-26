сегодня 15:25
общество

Топ-менеджер ВТБ: экономика «запоминает» низкие уровни активности и теряет способность восстанавливаться

Фото freepik.com, автор @jcomp / опубликовано СИБ.ФМ
Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов предупредил, что длительное нахождение российской экономики ниже своего потенциала может привести к возникновению "эффекта гистерезиса", когда экономическая система "запоминает" низкие уровни активности и теряет способность восстанавливаться. Об этом топ-менеджер рассказал в своем интервью ТАСС.

По словам Пьянова, "эффект гистерезиса" можно сравнить с аккумулятором, который не заряжается выше определенного уровня. "Если экономика долго остается ниже своего потенциала, производительные силы могут 'разучиться' работать на более высоких показателях", — объяснил он.

Для предотвращения этого негативного сценария, по мнению Пьянова, необходимо ограничить срок жесткой денежно-кредитной политики и минимизировать время, когда экономика находится в состоянии ниже потенциала. Он добавил, что хотя экономика может находиться под давлением несколько месяцев для закрепления инфляционных ожиданий, превышение этого срока может привести к серьезным последствиям. "Если такая ситуация продлится год и более, риск возникновения эффекта гистерезиса существенно возрастает", — заключил он.

Галина Дидан
Журналист

