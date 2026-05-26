сегодня 09:40
общество

Умер легендарный новосибирский кардиохирург Иосиф Бравве — основатель направления в кардиодиспансере

Фото: Сиб.фм / Минздрав Новосибирской области
В Новосибирске на 87-м году жизни скончался выдающийся кардиохирург Иосиф Бравве. Он был доктором медицинских наук, профессором и заслуженным врачом России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Свою карьеру в кардиохирургии Бравве начал в 1969 году. Именно он основал это направление в Новосибирском областном кардиодиспансере. За долгие годы работы специалист провёл тысячи операций и разработал уникальную методику закрытия артериального протока.

Профессор также помогал развивать кардиохирургию в других регионах и странах — организовывал медицинскую помощь в Красноярске, Смоленске и Узбекистане. Много лет он руководил кафедрой хирургических болезней педиатрического факультета в Новосибирском государственном медицинском университете и воспитал сотни будущих врачей.

Прощание с Иосифом Бравве состоится 27 мая в Новосибирске. Церемония начнётся в 13:00 в зале на улице Потанинской, 42/1.

Ранее сообщалось, что умер основатель легендарной новосибирской киностудии «Поиск» Пётр Анофриков.

