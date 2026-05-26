В детской больнице №1 на Вертковской отремонтируют чердак за 9,6 миллиона рублей — там рухнул потолок

В Новосибирске объявили тендер на ремонт чердачного перекрытия в детской больнице № 1 на улице Вертковской, 3 — именно там в октябре прошлого года рухнул потолок. Информация о закупке появилась на портале госзакупок 25 мая. Максимальная стоимость работ оценена в 9,6 миллиона рублей. Заявки от подрядчиков принимаются до 1 июня.

Победителю конкурса предстоит до конца лета демонтировать старые перекрытия, отремонтировать опорные узлы, смонтировать новую конструкцию и выполнить утепление. При этом больница на время ремонта не закроется, поэтому строители обязаны использовать технические средства, чтобы минимизировать шум. В документах уточняется, что работы нужно вести ежедневно с 8 утра до 8 вечера, включая выходные и праздничные дни, при соблюдении внутрибольничного режима и согласовании графика с администрацией медучреждения. При этом рабочая неделя у подрядчика — пятидневная.

Напомним, ЧП случилось 23 октября 2025 года. В одной из палат детской больницы внезапно обрушилось потолочное перекрытие. Медики успели эвакуировать детей, как только заметили трещину, поэтому никто не пострадал. Здание больницы построили в 1952 году, а в 2019-м там ремонтировали крышу. По факту обрушения возбудили уголовное дело по статье о халатности.

