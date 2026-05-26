В Новосибирске ФАС предупредила нефтекомпании об ответственности за необоснованное повышение цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба направила руководителям нефтяных компаний письмо с рекомендациями соблюдать принципы ответственного ценообразования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ФАС напомнили о недопустимости необоснованного роста цен на бензин и дизельное топливо. Отдельно указано, что при формировании стоимости не следует использовать зарубежные ценовые индикаторы.

В настоящее время служба и её территориальные органы рассматривают 11 дел в отношении участников рынка нефтепродуктов. Они связаны с возможными нарушениями закона о защите конкуренции.