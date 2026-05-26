В Новосибирске таксист увез пассажирку в закрытый аэропорт «Северный» вместо «Толмачёво»

Жительница Краснодара опоздала на свой рейс из Новосибирска, поскольку по ошибке отправилась в старый аэропорт «Северный», где самолеты уже давно не летают. Своей историей девушка поделилась в социальных сетях.

Будучи в незнакомом городе впервые, она вызвала такси до аэропорта. Однако водитель доставил пассажирку с багажом к заброшенному зданию бывшего аэровокзала.

«Думаю, всем понятно, что человек с чемоданом ищет действующий аэропорт», — посетовала гостья города.

Она обвинила в произошедшем путаницу с названием и невнимательность таксиса. Сама она не знала о существовании в Новосибирске закрытой воздушной гавани. Девушку искренне удивило, что при наличии в мегаполисе только одного работающего аэропорта машина привезла её именно на заброшенный объект.

Примечательно, что в схожей ситуации, вероятно, оказалась и другая путешественница. По словам краснодарки, у закрытого аэропорта она увидела ещё одну девушку с чемоданом, которая, судя по всему, тоже стала жертвой досадной географической путаницы.