В Новосибирской области будут судить мужчин по делу о хищении денег у участников СВО

Бердский городской суд Новосибирской области рассмотрит уголовное дело в отношении Артура Мнацаканяна и Радика Власова. Их обвиняют в серии краж денег с банковских счетов, оформленных на военнослужащих.

По версии следствия, с 2024 года по январь 2025 года мужчины создали организованную группу и похищали средства с карт участников СВО.

Следователи считают, что ущерб оказался крупным и особо крупным.

Фигурантам вменяют кражи и покушения на кражи, совершённые группой лиц по предварительному сговору.

Первое судебное заседание назначено на 1 июня 2026 года.