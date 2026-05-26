В Новосибирской области расширяют военно-технические программы для детей и подростков

В Новосибирской области за последние три года дополнительно около 12 тысяч детей и подростков подключились к занятиям по военно-прикладным и техническим видам спорта, а также техническому творчеству. Об этом сообщила заместитель губернатора Валентина Дудникова.

По её словам, сейчас такие программы охватывают более 63 тысяч юных жителей региона.

Развитие этих направлений до 2030 года обсудили на совещании в правительстве области. Проект реализуют совместно министерство образования, министерство спорта и департамент молодёжной политики.

На базе областного Автомотоцентра работает профильный центр. Там разработаны методические материалы для педагогов. Они охватывают велоспорт, картинг, автокросс, мотомногоборье и другие дисциплины.

Для расширения участия планируют проводить мастер-классы в летних лагерях с дневным пребыванием.

Также в регионе открыт набор в детско-юношескую автошколу для подростков 16–18 лет. Класс оснащён современными программами для изучения теории.

В ближайшие годы в программу планируют включить совместные мероприятия с Росгвардией. Также готовятся проекты практико-ориентированного взаимодействия.

В рамках инициативы «Мобильный Авангард» в Барабинском районе прошла программа «Десантник» для 48 школьников и семинар для 15 преподавателей. В Бердске состоялась смена по военной медицине.

Кроме того, организованы профильные лагеря с движением «Защитник». Там юнармейцы изучают первую помощь, работу с беспилотниками и основы военной подготовки.

До конца года в регионе запланировано 65 мероприятий технической и военно-прикладной направленности.