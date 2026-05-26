Владельца рухнувшего ТЦ в Новосибирске Туркова отпустили из СИЗО под домашний арест

Первомайский районный суд Новосибирска изменил меру пресечения предпринимателю Сергею Туркову, владельцу торгового центра на улице Наумова, 26, где в январе произошло обрушение кровли и второго этажа. Бизнесмена, находившегося в следственном изоляторе с 23 января, освободили из-под стражи и отправили под домашний арест. Об этом сообщает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на свои источники.

Напомним, что трагедия случилась 21 января. Под завалами погиб один человек, ещё двое получили травмы. Конструкции первого этажа при этом устояли. По предварительным данным, обрушение кровли произошло из-за скопившегося там снега.

СУ СК России по Новосибирской области возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сергея Туркова задержали практически сразу, а уже через два дня суд заключил его под стражу. В марте арест продлили до 21 мая, однако теперь позиция суда смягчилась.

Напомним, что ещё на январском заседании защита Туркова просила не избирать меру заключения под стражу и отвергла доводы о том, что Турков может скрыться или повлиять на свидетелей. Тогда же с неожиданным заявлением выступил родственник погибшего. Он сообщил, что предприниматель сам вышел на связь с близкими жертвы, принёс соболезнования и предложил помощь. По его словам, владелец здания не прятался от правосудия и проявлял участие в происходящем.