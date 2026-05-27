сегодня 11:00
общество

Чат-бот «Моё здоровье» из Новосибирской области вошёл в топ-4 лучших сервисов страны

Чат-бот «Моё здоровье. Новосибирская область» попал в топ-4 лучших региональных медицинских сервисов в стране. С момента запуска в октябре 2025 года жители области воспользовались им для записи к врачу более 140 тысяч раз. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Сервис заработал 1 октября 2025 года. Через него можно записаться на приём, перенести или отменить визит, уточнить время, вызвать доктора на дом и получить консультацию по медицинским вопросам.

Особенно активно бот использовали в апреле 2026 года — за месяц через него записались на приём свыше 37 тысяч пациентов. Удобство и широкие возможности сервиса вывели его в число самых востребованных в России.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области запускают чат-бот для защиты прав учителей.

Кристина Уколова
Журналист

