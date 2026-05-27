На Новосибирск обрушится ливень с мощной грозой

В Новосибирске в конце мая ожидается ухудшение погодных условий. Пройдут сильные дожди и грозы. Об этом сообщают метеорологи.

По данным специалистов, над регионом пройдет активный атмосферный фронт. Осадки местами будут интенсивными. Возможны кратковременные грозы и порывистый ветер.

Днем температура воздуха составит от +19 до +23 градусов. Ночью она опустится до +11...+15 градусов.

Периоды дождя будут сменяться короткими прояснениями. В низинах после ливней возможны временные скопления воды.

Жителям рекомендуют учитывать прогноз погоды при планировании поездок и прогулок.