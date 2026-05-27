На Троицу и родительскую субботу в Новосибирске ограничат проезд на кладбища

В Новосибирске на период проведения религиозных праздников 27, 30 и 31 мая поэтапно введут временные ограничения движения и парковки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, сегодня, 27 мая, с пяти до девяти часов утра будет полностью запрещена стоянка транспорта на нескольких участках улично-дорожной сети. В зону действия попадут улица Красина на отрезке от Кошурникова до Гоголя, тупик Красина, а также проспект Димитрова от Вокзальной магистрали до площади Кондратюка. Кроме того, парковка станет недоступной на отрезке от улицы Ватутина, 46 до улицы Мира и в обратном направлении от дома №63 по улице Мира до Ватутина.

Основная волна перекрытий придется на 30 и 31 мая. В эти дни с девяти утра до семи часов вечера будет ограничен въезд транспорта на территории трех городских кладбищ: Заельцовского, Гусинобродского и Клещихинского. Также перекроют движение по улице Малыгина на участке между домами №7 и №9/1.

В мэрии уточнили, что запрет не распространяется на специализированный транспорт и коммунальную технику, которой разрешат беспрепятственный проезд. Для удобства горожан в дни действия ограничений увеличат число единиц подвижного состава на маршрутах, проходящих вблизи мест захоронений. Водителей просят с пониманием отнестись к временным мерам и руководствоваться требованиями дорожных знаков.