Новосибирского «Хатико» заметили у горбольницы: пёс каждый день приходит к корпусу

В Новосибирске возле городской больницы пациенты и посетители заметили собаку, которая ежедневно появляется на территории медучреждения. Животное уже прозвали «новосибирским Хатико».

По словам очевидцев, собака носит ошейник и ведёт себя спокойно. Предполагается, что её хозяин проходит лечение в одном из корпусов больницы.

Как рассказала подписчица МАХ-канала АСТ-54 black Екатерина Сулина, однажды пёс даже зашёл внутрь главного здания. Он прошёл по коридорам и осмотрел помещения, после чего его вывели на улицу.

По наблюдениям пациентов, собака не реагирует на посторонних людей и продолжает искать одного конкретного человека.

Жители надеются, что животное вскоре встретится с хозяином и они смогут вернуться домой вместе.