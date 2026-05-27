сегодня 11:39
общество

Спилил три берёзы на 30 тысяч: житель Новосибирской области возместил ущерб и ждёт суда

Фото: прокуратура Новосибирской области / опубликовано на Сиб.фм
В Новосибирской области перед судом предстанет 38-летний житель поселка Натальинский. Его обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений – часть 1 статьи 260 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры НСО.

По версии следствия, 22 апреля нынешнего года фигурант без разрешительных документов спилил три сырорастущие березы на землях лесного фонда Каргатского района. Своими действиями он нанес государству ущерб в размере 29,7 тысячи рублей, что квалифицируется как значительный размер.

Однако ещё на стадии дознания обвиняемый добровольно возместил причинённый вред. Теперь его судьбу решит мировой судья Чулымского судебного участка, куда уже направлены материалы уголовного дела для рассмотрения по существу.

Наталья Шлюшинская
журналист

