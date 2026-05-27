В Бердске выбрали «главного отца»

В Бердске 26 мая состоялось учредительное собрание, на котором официально создано местное отделение Всероссийской общественной организации «Союз отцов». Об этом Сиб.фм сообщили в «Союзе отцов и семей Новосибирской области».

Мероприятие собрало неравнодушных горожан, настроенных на продвижение традиционных семейных ценностей и укрепление института ответственного отцовства.

Открыл встречу председатель Новосибирского областного отделения «Союза отцов и семей России» Сергей Майоров. Он обозначил стратегические приоритеты новой структуры и отметил, насколько важно активнее вовлекать мужчин в общественную жизнь города. Центральным решением собрания стало формирование президиума. Возглавил местное отделение Кирилл Володин. Новый председатель — многодетный отец, воспитывающий пятерых детей в одном браке, имеющий высшее юридическое образование и специализирующийся на семейном праве. Володин родился в Новосибирске, а в Бердск переехал в 2013 году.

«Образ "главного отца" собирательный, там все отцы главные, и в том числе в президиуме, и в целом, очень много у нас таких достойных мужчин», — подчеркнул в разговоре с Сиб.фм Сергей Майоров.

Исполнительным директором бердского отделения «Союза отцов» стал Константин Жеребенко — отец двоих детей и участник специальной военной операции. Он также возглавляет городскую ассоциацию участников СВО.

Привлекательность членству в организации придает пакет льгот, который предоставляется общественным движением «Сделай выбор». Для участников «Союза отцов» уже действуют конкретные меры поддержки. Главам семей доступно бесплатное посещение бассейна, а их дети могут заниматься в секциях спортивного комплекса «Кристалл» со скидкой 25%. Особая забота проявляется о ветеранах боевых действий, включая участников специальной военной операции – для этой категории предусмотрены ежемесячные продуктовые наборы.