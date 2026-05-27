В Новосибирске продают «Кадилак» с розовым салоном за 39 млн рублей

В Новосибирске продают внедорожник Cadillac с необычным интерьером — розовым салоном. Стоимость автомобиля составляет 39 миллионов рублей. Объявление размещено на популярном сайте объявлений.

По характеристикам, это модель 2026 года выпуска в рестайлинговом поколении GMT 1XX. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объёмом 6,2 литра и мощностью 420 лошадиных сил. Коробка передач автоматическая, привод задний.

Машина относится к комплектации Premium Luxury Platinum. Кузов — пятидверный внедорожник черного цвета.

Отмечается, что автомобиль не был в ДТП и находится в хорошем состоянии.