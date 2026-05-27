сегодня 10:55
общество

Юрист и многодетный отец: что известно о «главном отце» Бердска

Фото: «Союз отцов и семей Новосибирской области». / предоставлено Сиб.фм
В Бердске 26 мая официально открылось местное отделение Всероссийской общественной организации «Союз отцов», и его председателем стал Кирилл Володин.

Как подчеркнул глава областного отделения Сергей Майоров в разговоре с Сиб.фм, звание «главного отца» – образ скорее собирательный, ведь в организации все отцы главные. Однако именно Володину бердчане доверили руководящий статус.

Майоров также сообщил, что «главный отец» Бердска воспитывает пятерых детей и состоит в одном браке. Кирилл Володин – юрист, специализирующийся на семейном праве.

Родился будущий лидер бердских отцов в Новосибирске. В свое время он трудился на Чкаловском заводе. В 2013 году Володин принял решение перебраться в Бердск. Причиной переезда стала искренняя симпатия к этому городу – его ритму жизни, устройству и возможностями. Известно также, что Кирилл Володин – человек православный, что гармонично сочетается с миссией возглавляемой им организации по укреплению духовно-нравственных основ общества.

1
Наталья Шлюшинская
журналист

