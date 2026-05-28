Четыре колледжа Новосибирской области выиграли федеральный проект «Профессионалитет»

В Новосибирской области сразу четыре образовательных учреждения стали победителями федерального проекта «Профессионалитет». Об этом сообщил губернатор Андрей Травников в своем телеграм-канале.

Новые кластеры планируют открыть в 2027 году. Они появятся на базе Колыванского аграрного колледжа, Новосибирского технического колледжа имени Покрышкина, Новосибирского химико-технологического колледжа имени Менделеева и Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики.

Каждое учреждение получит собственное направление подготовки. Речь идет о сельском хозяйстве, робототехнике, химической промышленности и информационных технологиях.

На реализацию проекта регион получит более 660 миллионов рублей из федерального бюджета. Дополнительное финансирование также поступит из областного бюджета и от индустриальных партнеров.

Сейчас в регионе уже работают три образовательных кластера. В 2026 году планируют открыть еще шесть. В 2027 году добавятся еще четыре.