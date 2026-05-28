Новосибирский Фонд защиты прав дольщиков проиграл суд к подрядчику долгостроя ЖК «Закаменский»

Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Новосибирской области, подконтрольный региональному Минстрою, потерпел судебное поражение в споре с генподрядчиком, достраивавшим проблемный объект. Несмотря на многомиллионный иск фонда, суд обязал саму государственную структуру выплатить строительной компании 5,5 млн рублей.

Судебная эпопея касается высотки № 13 в ЖК «Закаменский» в Октябрьском районе Новосибирска — печально известного долгостроя, сданного с опозданием более чем на 10 лет летом 2024 года. Для его завершения власти использовали весь арсенал мер: механизм защиты прав дольщиков (МИП), субсидии и социальную помощь обманутым гражданам. Основное финансирование поступило от федеральной «Публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (ППК ФРТ), а новосибирский фонд дольщиков выступал оператором средств и заказчиком работ.

Генподрядчиком была выбрана компания «Строительное управление РСТ» из Магадана. В процессе работы сметная стоимость достройки постоянно росла и в итоге превысила 1,1 млрд рублей. Однако фонд, выполняя функции застройщика, оплатил подрядчику только 989 млн рублей после ввода дома в эксплуатацию. Недостающие 160 млн рублей «Строительное управление РСТ» взыскало через суд в отдельном процессе.

Встречный удар: как иск обернулся долгом

После этого фонд защиты дольщиков решил перейти в наступление и сам подал иск к стройфирме. Истец потребовал взыскать 29 млн рублей в качестве неустойки за нарушение сроков строительства.

Арбитражный суд Новосибирской области частично удовлетворил это требование, уменьшив сумму до 10,6 млн рублей.

Однако подрядчик ответил встречным иском, заявив о своем праве на проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ). Речь шла о периоде, пока длились судебные разбирательства о конечной стоимости работ по дому № 13. Суд согласился с доводами ответчика и взыскал в его пользу 16,1 млн рублей.

Проведя взаимозачет требований (16,1 млн – 10,6 млн), арбитражный суд вынес итоговое решение: взыскать с Фонда защиты дольщиков Новосибирской области в пользу ООО «Строительное управление РСТ» 5,5 млн рублей.

История долгостроя: от банкротства до уголовных дел

2008 год: начало строительства ЖК «Закаменский».

Лето 2013: работы на объекте полностью остановились.

2016 год: первоначальный застройщик ООО «Неоград-Инвест» признан банкротом. После него осталось четыре незавершенных дома, включая злополучную 13-ю высотку.

Уголовное дело: топ-менеджеры «Неограда» — Владимир Аксенов, Олег Бикбулатов, Екатерина Гремитских, Наталья Обухова и Артем Коротков — были признаны виновными в хищении около 2 млрд рублей у дольщиков. Однако по итогам двух судов большинство фигурантов получили наказания, позволившие им избежать реального тюремного срока.

Лето 2024: дом № 13 после многолетних мытарств наконец сдан в эксплуатацию.

Данное судебное решение стало очередным звонком о проблемах в системе долевого строительства и взаимодействия государства с подрядными организациями.