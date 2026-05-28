вчера 23:30
общество

Новосибирский инфекционист предупредила о рисках заражения от городских голубей без прямого контакта

Фото: Сиб.фм
Заражение инфекциями, которые переносят городские голуби, возможно даже без прямого контакта с птицами. Об этом рассказала врач-инфекционист Института медицины и медицинских технологий Новосибирского государственного университета Юлия Ермолаева.

По словам специалиста, основной путь передачи связан с вдыханием пыли, содержащей частицы высохшего помёта. Такой риск возникает в местах массового скопления птиц — на остановках, чердаках, балконах, возле фонтанов и на детских площадках.

Ермолаева отметила, что голуби могут быть носителями около 90 различных инфекций. Не менее десяти из них представляют опасность для человека. Среди них сальмонеллёз, орнитоз и туляремия.

Врач пояснила, что сальмонеллёз вызывает тяжёлое кишечное заболевание с высокой температурой, рвотой и диареей. Особенно опасна инфекция для детей и пожилых людей. Орнитоз поражает дыхательную систему и может приводить к пневмонии. Туляремия сопровождается лихорадкой и увеличением лимфоузлов.

Специалист подчеркнула, что заражение возможно даже без контакта с птицами. Возбудители могут попадать в организм через загрязнённые поверхности.

Врач рекомендует соблюдать меры предосторожности. После посещения мест скопления голубей следует тщательно мыть руки. Также не стоит кормить птиц с рук и важно объяснять детям правила безопасности.

Отдельно Ермолаева отметила, что первые симптомы некоторых инфекций могут проявиться через одну–три недели. При ухудшении самочувствия необходимо обратиться к врачу.

Игорь Кириченко
Журналист

