вчера 23:00
общество

Улицу Ленина в Новосибирске перекроют из-за театрального шествия

В Новосибирске 31 мая 2026 года временно ограничат движение транспорта в центре города. Причиной станет проведение театрализованного шествия в рамках IV Международного фестиваля театров кукол «Перекрёсток».

Согласно постановлению мэрии, мероприятие пройдет с 17:00 до 20:00. Шествие начнется на площади Ленина и завершится у пересечения улицы Ленина с улицей Революции. Центральная магистраль города на несколько часов станет пешеходной сценической площадкой.

Ограничения движения введут заранее. С 7:00 утра и до 20:00 будет закрыт участок улицы Ленина от площади Ленина до улицы Революции, а также часть улицы Революции до проспекта Димитрова. В этот период запретят и парковку автомобилей.

В мэрии уточнили, что организацией дорожного движения займется профильный департамент. Жителям предложат альтернативные маршруты объезда.

Безопасность во время мероприятия обеспечат сотрудники полиции и экстренных служб. Контроль за проведением фестиваля поручен заместителю мэра, курирующему сферу культуры.

