сегодня 15:16
общество

В Бердске мужчину осудят за слежку с помощью GPS-маячка за бывшей девушкой

Фото: прокуратура Новосибирской области / опубликовано на Сиб.фм
Прокуратура города Бердска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о вмешательстве в частную жизнь. На скамье подсудимых окажется 43-летний местный житель, которому вменяют незаконный сбор сведений, составляющих личную тайну человека, без его согласия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

По версии следствия, с сентября по декабрь 2025 года он вел негласное наблюдение за 41-летней потерпевшей. Злоумышленник приобрел GPS-метку и скрытно закрепил устройство на корпусе её автомобиля в незаметном и труднодоступном месте. Синхронизировав геометку со своим мобильным телефоном, обвиняемый отслеживал все передвижения машины. Таким образом он стал незаконно собирать сведения о местонахождении и перемещении бывшей возлюбленной, нарушив её права на неприкосновенность частной жизни, гарантированные Конституцией.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 137 УК РФ. Материалы дела уже переданы в Бердский городской суд для рассмотрения по существу.

Наталья Шлюшинская
журналист

