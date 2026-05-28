сегодня 15:51
проиcшествия

В Краснообске из горящей девятиэтажки спасли 10 человек

С начала мая в Новосибирской области ликвидировано 1035 пожаров, причём 680 из них – это горение сухой травы и мусора. В жилом секторе зарегистрирован 221 пожар, огнеборцам удалось спасти 51 человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Статистика тревожная: по сравнению с маем прошлого года общее количество возгораний выросло на 44,8%, а количество случаев горения травы и мусора подскочили почти вдвое, показав рост в 92,1%. Основная причина пожаров – это с неосторожное обращением с огнём и нарушениями правил безопасности при эксплуатации электрооборудования.

Один из эпизодов произошёл 27 мая в рабочем посёлке Краснообск. Загорелась электрощитовая на первом этаже девятиэтажного жилого дома. Ещё до прибытия пожарных из задымлённого подъезда самостоятельно эвакуировались 50 жильцов. На ликвидацию открытого горения у огнеборцев ушло около получаса. С помощью спасательных устройств были спасены 10 человек, включая пятерых детей. Площадь повреждений в щитовой составила 6 квадратных метров, пострадавших нет. Предварительной причиной назван аварийный режим работы электрооборудования и сетей вследствие короткого замыкания.

Спасённой во время пожара девочке вручили мишку-спасателя, мягкую игрушку в боевой форме огнеборца. Это помогло стабилизировать эмоциональное состояние ребёнка после пережитого стресса. На месте работали 10 сотрудников и 3 единицы техники МЧС России.

Наталья Шлюшинская
журналист

