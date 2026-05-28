В Новосибирске проверяют нападение школьника на пожилую женщину в Академгородке

В Новосибирске правоохранительные органы проводят проверку после сообщения о нападении на 89-летнюю женщину в Академгородке. Инцидент попал на видео и был опубликован в соцсетях.

На кадрах видно, как пожилая женщина сидит на скамейке возле подъезда. К ней подъезжает школьник на самокате. После этого мальчик наносит удар самокатом по голове пенсионерки и уезжает с места происшествия.

По данным местных жителей, пострадавшую госпитализировали. Также сообщается, что это не первый подобный случай с участием данного подростка, однако официального подтверждения этой информации нет.

Очевидцы утверждают, что у семьи мальчика своя версия произошедшего. Эти сведения пока не подтверждены.

В полиции заявили, что по факту инцидента проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются.