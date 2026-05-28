82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
29 мая, 01:31
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
29 мая, 01:31
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
вчера 22:30
общество

В Новосибирске проверяют нападение школьника на пожилую женщину в Академгородке

Фото: Сиб.фм / скриншот из видео
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирске правоохранительные органы проводят проверку после сообщения о нападении на 89-летнюю женщину в Академгородке. Инцидент попал на видео и был опубликован в соцсетях.

На кадрах видно, как пожилая женщина сидит на скамейке возле подъезда. К ней подъезжает школьник на самокате. После этого мальчик наносит удар самокатом по голове пенсионерки и уезжает с места происшествия.

По данным местных жителей, пострадавшую госпитализировали. Также сообщается, что это не первый подобный случай с участием данного подростка, однако официального подтверждения этой информации нет.

Очевидцы утверждают, что у семьи мальчика своя версия произошедшего. Эти сведения пока не подтверждены.

В полиции заявили, что по факту инцидента проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.