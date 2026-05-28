В Новосибирском зоопарке состоится пенная и пиратская вечеринка

1 июня в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило пройдет большой праздник ко Дню защиты детей.

Для посетителей подготовили масштабную развлекательную программу. На территории зоопарка откроют фотозоны, интерактивные площадки и творческие мастер-классы.

Гостей также ждут акробатические и танцевальные шоу, экологические викторины и выступления аниматоров.

Одними из главных событий праздника станут пенная вечеринка и пиратская программа. Кроме того, организаторы обещают шоу мыльных пузырей, выступление фокусника-иллюзиониста и представление «Парящие зеркала».

На площадке появятся и сказочные персонажи, среди которых Миша, Снеговик и Локос.

Организаторы пообещали атмосферу настоящего детского праздника с яркими эмоциями и развлечениями для всей семьи.