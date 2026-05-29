Активность клещей в Новосибирской области упала вдвое за неделю — данные Роспотребнадзора

В Новосибирской области резко упала активность клещей. За минувшую неделю, с 18 по 24 мая, жертвами кровососов стали 1316 человек — почти вдвое меньше, чем за предыдущие семь дней (там пострадавших было 2587). Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Всего с начала эпидсезона зарегистрировали 6045 случаев присасывания клещей — это на 16,9 процента ниже прошлогоднего показателя. Традиционно самый высокий уровень опасности в областном центре: там клещи атаковали 758 человек. Среди районов антилидерами стали Искитимский (94 укуса) и Маслянинский (46).

Санврачи напоминают правила безопасности. Отправляясь в лес или парк, выбирайте светлую одежду — на ней паразитов легче заметить. Носки обязательно заправляйте поверх брюк, чтобы перекрыть членистоногим доступ к телу. Используйте репелленты. На природе осматривайте себя каждые 15–20 минут, а для отдыха выбирайте солнечные поляны без высокой травы и кустов.

Если клещ всё же впился, действуйте немедленно. Удалите паразита (сами или в травмпункте), поместите в плотно закрытую ёмкость и сдайте на исследование в лабораторию. В течение суток после укуса обязательно обратитесь к врачу-инфекционисту или терапевту для экстренной профилактики.

