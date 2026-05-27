Новосибирский врач объяснил, можно ли ходить в лес после вакцинации от клещевого энцефалита

В 2025 году прививки от клещевого энцефалита сделали 4,2 миллиона россиян — это на 28 процентов больше, чем четыре года назад. Такие данные приводит Роспотребнадзор. Однако вместе с ростом числа вакцинированных живы и старые мифы о прививках.

Одно из самых популярных заблуждений — будто после укола нельзя заходить в лес целый месяц. Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Андрей Поздняков разъяснил, что полного запрета нет. В рекомендациях действительно советуют в течение двух недель после прививки избегать мест с высоким риском заражения, но это скорее мера предосторожности, а не строгий запрет. Медик также предупредил, что незавершённый курс вакцинации может привести к более тяжёлому течению болезни при укусе инфицированного клеща.

Стандартная схема прививок включает две инъекции с интервалом от одного до шести месяцев, затем ревакцинацию через год и далее — раз в три года. Лучшее время для начала курса — осень или зима. Если ревакцинацию пропустили, это не всегда значит, что нужно прививаться заново — решение принимают после проверки уровня антител. После укуса клеща вакцина уже не применяется, в таких случаях используют экстренную профилактику.

Эксперты добавляют, что сравнивать нынешние показатели с 2021 годом не совсем корректно из-за пандемийных ограничений. В последние годы рост числа привитых в среднем составляет около 3 процентов ежегодно.

