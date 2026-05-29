Авито Работа тестирует новый подход к поиску вакансий на основе жизненных сценариев

Соискатели смогут откликаться на вакансии не через стандартные фильтры «график», «зарплата», «опыт», а исходя из реальных жизненных маршрутов, определяющих повседневные потребности и приоритеты.

На главной странице платформы появились интерактивные кнопки с умными подборками: например, «До 17:00» для родителей, «Работа руками» для предпочитающих ручной труд, «Работа 45+» для опытных специалистов, «Работа 14+» для подростков, «Рядом с домом», «На юг» для желающих переехать в тёплый климат, «Для сов» для людей с ночным графиком.

Набор сценариев будет обновляться в течение года в зависимости от запросов пользователей, делая подбор более персонализированным и точным. Главная цель проекта — соединить реальные запросы соискателей с подходящими вакансиями, помогая тем, кто не знает, как начать поиск или как называется их работа мечты.

Владимир Урсу, директор по продукту Авито Работы, отметил, что новый проект отвечает на запрос соискателей в поиске удобства и безопасности трудовых условий. Он добавил, что пользователи всё чаще ищут работу, соответствующую их профессиям и потребностям — например, с ежедневными выплатами и комфортным расположением, особенно в крупных городах, где больше вариантов выбора. Новый раздел помогает найти вакансии, адаптированные под жизнь человека, обеспечивая персонализацию предложения под реальные приоритеты.