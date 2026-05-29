Доля транспорта и логистики в ВРП Новосибирской области достигла 11% — данные Травникова

Новосибирская область продолжает усиливать свои позиции в сфере грузоперевозок. Губернатор Андрей Травников встретился с представителями транспортно-логистического бизнеса. Ему представили отчёт о состоянии транспортно-логистической инфраструктуры региона и итогах работы железнодорожного транспорта за первые четыре месяца 2026 года.

Глава региона отметил положительную динамику развития транспортной отрасли в экономике области. По его словам, такие встречи помогают не только обмениваться информацией, но и вырабатывать совместные решения, а также укреплять взаимодействие между участниками рынка.

К 1 апреля 2026 года доля сферы транспорта и логистики в валовом региональном продукте Новосибирской области достигла 11 процентов, превысив показатель прошлого года (10,9 процента). В 2025 году инвестиции по виду деятельности «Транспортировка и хранение» составили почти 62 миллиарда рублей. Также растёт доля мультимодальных перевозок, сочетающих железнодорожный и автомобильный транспорт, в общем объёме наземных грузоперевозок.

