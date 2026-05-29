Лидер цифровой трансформации: в Новосибирской области расширят электронные услуги для участников СВО

Участники четвёртого модуля проекта «Герои НовоСибири» посетили самую крупную в регионе точку обслуживания — филиал МФЦ «Зыряновский». Им провели экскурсию по учреждению. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Стажёрам показали зоны приёма и выдачи документов, а также секторы пользовательского сопровождения для работы с «жизненными ситуациями». Отдельно рассказали об услугах, которые оказывают семьям военнослужащих.

Слушатель проекта Александр Кириллов, проходящий практику в региональном минэкономразвития, отметил, что бойцам и их родственникам в области предоставляют около сотни мер поддержки. Многие из них действуют в проактивном режиме — без личного обращения в учреждение. Ветеран спецоперации добавил, что это очень удобно, и практику предоставления услуг в электронном виде для жителей НСО, включая участников СВО, нужно развивать дальше, тем более что регион является лидером цифровой трансформации и передовиком в переводе госуслуг в электронный формат.

Эту работу многофункциональные центры, минцифры и соцслужбы ведут в приоритетном порядке. Заместитель министра экономического развития Новосибирской области Ольга Симагина подчеркнула, что в будущем возможностей для участников спецоперации станет ещё больше.

