Избирательному участку в Бердске присвоили имя почётного гражданина Вадима Пащенко

В Бердске избирательному участку №2063, расположенному во Дворце культуры «Родина», присвоили имя Вадима Пащенко — почётного гражданина города. Торжественная церемония прошла 27 мая. Решение принято на основании постановления избирательной комиссии Новосибирской области от 13 мая 2026 года.

Инициативу увековечить память выдающегося земляка согласовали с главой Бердска Семёном Лапицким и руководством Дворца культуры. Член облизбиркома Евгений Рягузов зачитал официальное постановление, закрепив за участком новое название.

Теперь избиратели, приходящие на участок №2063, смогут узнать больше о вкладе Вадима Пащенко в развитие города. Решение подчёркивает связь поколений и служит знаком уважения к заслугам ветеранов, напоминая, что история Бердска создаётся трудом его жителей.

