82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
29 мая, 10:32
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
29 мая, 10:32
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 09:20
общество

Избирательному участку в Бердске присвоили имя почётного гражданина Вадима Пащенко

Фото: Сиб.фм / Администрация Бердска
Подпишитесь на Telegram-канал

В Бердске избирательному участку №2063, расположенному во Дворце культуры «Родина», присвоили имя Вадима Пащенко — почётного гражданина города. Торжественная церемония прошла 27 мая. Решение принято на основании постановления избирательной комиссии Новосибирской области от 13 мая 2026 года.

Инициативу увековечить память выдающегося земляка согласовали с главой Бердска Семёном Лапицким и руководством Дворца культуры. Член облизбиркома Евгений Рягузов зачитал официальное постановление, закрепив за участком новое название.

Теперь избиратели, приходящие на участок №2063, смогут узнать больше о вкладе Вадима Пащенко в развитие города. Решение подчёркивает связь поколений и служит знаком уважения к заслугам ветеранов, напоминая, что история Бердска создаётся трудом его жителей.

Ранее сообщалось, когда в России пройдут новые выборы президента.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.