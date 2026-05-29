сегодня 14:20
общество

На ЕГЭ в Новосибирске установят глушилки сотовой связи и интернета — министр образования подтвердила

Фото: Сиб.фм
Во всех пунктах сдачи ЕГЭ в Новосибирске установят специальные устройства для блокировки сотовой связи и интернета. Об этом рассказала министр образования региона Мария Жафярова.

По её словам, в прошлом году глушилки уже тестировали на нескольких экзаменационных площадках — эксперимент прошёл успешно. Поэтому в 2026 году их поставят повсеместно.

Таким образом, школьники не смогут выйти в сеть или воспользоваться телефоном во время экзамена.

Ранее сообщалось, что свыше 134 тыс. видеокамер «Ростелекома» и нейросеть обеспечат прозрачность ЕГЭ-2026.

Кристина Уколова
Журналист

