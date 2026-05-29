Новосибирский метрополитен отремонтирует 16 тяговых двигателей старых вагонов за 17,5 млн рублей

Новосибирский метрополитен займётся восстановлением и поддержанием технического состояния подвижного состава. Муниципальное предприятие объявило конкурс на капитальный ремонт тяговых электродвигателей поездов. Согласно документации, планируют отремонтировать 16 силовых установок модели ДК-117. Такими двигателями оснащены «номерные» вагоны 81-717/714.
Несмотря на закупку в прошлом году современных составов «Ермак», «номерные» по-прежнему составляют значительную часть парка новосибирской подземки. Начальная цена контракта — 17 559 538 рублей.
Торги намечены на середину июля.
