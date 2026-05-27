В Новосибирске отложили продолжение Ленинской линии метро

Продолжение Ленинской линии Новосибирского метрополитена пока не входит в число приоритетных проектов. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время прямой линии 27 мая.

По словам главы региона, в ближайшее время основной акцент сделают на развитии Дзержинской линии. Ее планируют продлить в сторону Ключ-Камышенского плато.

Он отметил, что часть инфраструктуры метро остается незавершенной с прежних лет. Это влияет на работу участка и создает вопросы по безопасности и эффективности.

Также, по его словам, системе метро необходимо второе депо. Причиной стала закупка новых пятивагонных составов, для которых сейчас нет места для размещения.

Губернатор уточнил, что мэрия уже начала подготовку проектной документации. К продлению Ленинской линии вернутся после выполнения первоочередных задач.