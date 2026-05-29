сегодня 09:09
общество

Очаровательный пловец: медвежонок Умка из Новосибирского зоопарка осваивает водную стихию

Фото: Новосибирский зоопарк / опубликовано на Сиб.фм
В Новосибирском зоопарке произошло трогательное событие. Белый медвежонок Умка, за судьбой которого следят тысячи горожан, научился плавать. Кадры заплывов появились в соцсетях учреждения.

«Умка научился плавать – смотрите, какой он очаровательный в воде», — говорится в публикации.

История Умки началась в декабре 2025 года, когда у пары белых медведей Кая и Герды появился шестой детёныш. Лишь весной 2026-го экспертам удалось установить пол – это оказался мальчик.

В апреле зоопарк запустил конкурс на лучшее имя. Новосибирцы прислали более пятисот вариантов, но безоговорочную победу одержало имя Умка, набравшее больше 14 тысяч голосов. Ближайший соперник имя Врангель получил около 9 тысяч голосов. Теперь окрепший любимец публики осваивает водную стихию.

Наталья Шлюшинская
журналист

