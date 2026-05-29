Орут «Вояж» и матерятся на сцене. В Сибирь-Арена проходит второй концерт группы «Ленинград». Онлайн

В Новосибирск снова приедет группа «Ленинград». Коллектив давно известен своими яркими концертами и большой популярностью у публики.

Обновлено в 21:42. Под песню «Полижи ежа» Шнуров полизал игрушечного ежа, которого вынесла на сцену исполнительница песни.

Обновлено в 21:37. «Израненное сердце артиста требует полуэротического женского визга», — сказал со сцены Шнур и попросил девушек повизжать ему под песню «Рыба моей мечты».

Обновлено в 21:23. Группа вернулась с перерыва. Поют «Я — терминатор».

Обновлено в 21:10. Группировка ушла на перерыв.

Обновлено в 20:39. Под песню «В Питере — пить» спустился в зал и здоровался за руки с фанатами.

Обновлено в 20:26. Шнур исполнил свои легендарные хиты — «Лабутены» и «Когда переехал не помню».

Обновлено в 20:12. Сергей Шнуров вышел на сцену в белых шортах. На сцене с ним девушки и музыканты с саксофонами.

Обновлено в 19:58. В фан-зоне уже кричат «Серёга давай-давай, Серёга выходи».

Выступления группы «Ленинград» считаются одними из самых заметных на российской сцене. Их песни быстро становятся хитами, а клипы получают широкий отклик. Музыканты делают ставку на прямые тексты, юмор и энергичную подачу.

Каждое шоу превращается в большое музыкальное событие. Зрители слышат живое исполнение, оркестровое звучание и узнаваемый стиль группы. Атмосфера концертов часто напоминает массовую танцевальную площадку.

В программу концерта войдут известные песни «Вояж», «Экспонат», «В Питере — пить», «Кабриолет» и «WWW». Также заявлены новые композиции.

