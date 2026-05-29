Памяти Прекрасной Няни: два года без Анастасии Заворотнюк - путь известной актрисы

Анастасия Заворотнюк навсегда осталась в памяти зрителей как «няня Вика» из популярного сериала. Ее творческий путь начался еще в годы обучения в Школе-студии МХАТ, где она быстро вошла в театральную среду и стала получать первые роли.

Первой значимой работой в театре стал спектакль «Миф о Дон Жуане» в театре Олега Табакова. После окончания учебы в 1993 году она вошла в труппу этого театра и оставалась там до 2004 года. За это время актриса сыграла в десятках постановок, включая «Страсти по Бумбарашу» и «Билокси-блюз».

В кино она впервые появилась в 1991 году в фильме «Машенька». Позже она работала и в озвучивании, и на телевидении. В ее фильмографии появились крупные проекты, включая «Код апокалипсиса» и «Служебный роман. Наше время».

Роль, которая изменила судьбу

Сериал «Моя прекрасная няня» стал главным событием в карьере актрисы. Проект выходил с 2004 по 2009 год и принес ей огромную популярность.

После выхода сериала Заворотнюк стала одной из самых узнаваемых актрис страны. За эту роль она получила премии «Золотой Остап» и «ТЭФИ» в 2005 году. В 2006 году ей присвоили звание заслуженной артистки России.

Однако популярность имела и обратную сторону. Зрители часто ассоциировали актрису только с образом няни, что осложняло новые роли.

Именно в этот период у нее начались важные изменения и в личной жизни. На съемочной площадке возникли отношения с актером Сергеем Жигуновым. Позже она познакомилась с фигуристом Петром Чернышевым на проекте «Танцы на льду». В 2008 году пара поженилась, а в 2018 году у них родилась дочь Мила.

Болезнь и борьба за жизнь

В 2019 году стало известно о тяжелом заболевании актрисы. У нее диагностировали глиобластому — агрессивную опухоль мозга. Состояние было крайне тяжелым, врачи оценивали ситуацию как критическую.

Лечение проходило в России и за рубежом, включая Германию. Применялись химиотерапия и лучевая терапия, однако болезнь продолжала прогрессировать. Попытки лечения предпринимались и позже, но остановить развитие опухоли не удалось.

В 2024 году состояние резко ухудшилось. Организм перестал реагировать на терапию, и врачи уже не могли помочь.

Закрытая жизнь семьи и поддержка близких

Семья актрисы приняла решение не раскрывать детали болезни публично. Близкие старались оградить ее от внимания прессы и сохранить спокойствие.

По словам знакомых, сама Анастасия не хотела публичного сочувствия. Семья сосредоточилась на уходе и домашней обстановке, избегая лишнего внимания.

Последние месяцы и состояние здоровья

В последние месяцы жизни состояние актрисы оставалось тяжелым. Она теряла вес, испытывала сильные боли и была ограничена в передвижении.

Лечение продолжалось, но эффекта уже не давало. Использовались разные методы, включая экспериментальные программы. Однако болезнь не отступала.

Рядом с ней постоянно находились муж Петр Чернышев и мать. Семья проживала в загородном доме. В публичном поле появлялись противоречивые сведения о том, где именно находилась актриса в последние дни.

Семья после утраты

После ухода Анастасии жизнь ее семьи изменилась. Петр Чернышев вернулся к работе в фигурном катании и занялся воспитанием дочери.

Старшая дочь Анна живет за границей и в 2025 году стала матерью. Сын Майкл занимается музыкой и работает над собственным проектом. Младшая дочь Мила живет в Подмосковье и учится в школе, большую часть забот о ней взяла бабушка.

Семья продолжает жить дальше, сохраняя память об Анастасии Заворотнюк и ее творческом пути.