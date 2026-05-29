Промышленность Новосибирской области показала разнонаправленную динамику в начале 2026 года

В Новосибирской области зафиксировали снижение индекса промышленного производства в январе – апреле 2026 года. По данным Новосибирскстата, показатель составил 95,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В апреле 2026 года ситуация была стабильнее. Индекс промышленного производства составил 100,1% в годовом выражении. По отношению к марту текущего года отмечен рост на 3%.

В ряде направлений зафиксирована положительная динамика. Увеличились объёмы в энергетическом секторе, а также в сферах тепло- и газоснабжения. Рост составил 3,1%.

Одновременно снижение показали водоснабжение и водоотведение, включая утилизацию отходов и ликвидацию загрязнений. Падение составило 12,2%. В добыче полезных ископаемых показатель снизился на 10%. В обрабатывающих производствах спад достиг 5,4%.

Внутри обрабатывающего сектора наблюдается неоднородная картина. Существенный рост зафиксирован в производстве бумаги и бумажных изделий, где показатель увеличился на 42,4%. Также выросло производство прочих транспортных средств и оборудования на 11,4%. Положительная динамика отмечена в пищевой промышленности, производстве напитков и изделий из кожи.

При этом ряд отраслей показал значительное снижение. Особенно сильное падение зафиксировано в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — минус 69,6%. Сократилось производство полиграфической продукции, машин и оборудования, кокса и нефтепродуктов, а также мебели.