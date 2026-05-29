сегодня 06:00
общество

Росстат заявил о долгах по зарплате в Новосибирской области выше 35 млн рублей

Фото: Сиб.фм / Pexels.com
Росстат сообщил о задолженности по заработной плате в Новосибирской области на уровне 35,4 млн рублей. Данные приведены в статистике по Сибирскому федеральному округу.

Из общей суммы значительная часть долга связана с просроченными выплатами работникам предприятий. По отдельным направлениям зафиксирован рост задолженности по сравнению с предыдущими периодами.

В целом по СФО общий объем долгов по зарплате составил 191,9 млн рублей. Наибольшие показатели зафиксированы в Красноярском крае — 98,4 млн рублей.

Также в списке регионов с задолженностью оказались Кемеровская область (27,7 млн рублей), Республика Алтай (15,7 млн рублей), Томская область (7 млн рублей), Алтайский край (4,2 млн рублей), Омская область (2,1 млн рублей) и Республика Тыва (1,6 млн рублей).

В некоторых субъектах, включая Республику Хакасия и Иркутскую область, задолженность не зафиксирована.

В Новосибирской области структура долга включает как текущие, так и просроченные выплаты. При этом часть задолженности уже погашается, однако полностью проблему пока решить не удалось.

Игорь Кириченко
Журналист

