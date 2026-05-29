Сиб.фм Групп и сеть «Классная умная твоя школа» подписали соглашение о сотрудничестве

В Новосибирске подписано соглашение о сотрудничестве между медиахолдингом Сиб.фм Групп и сетью частных школ «Классная умная твоя школа».

Документ скрепили подписями директор Сиб.фм Групп Марина Волк и руководитель сети «Классная умная твоя школа» Максим Давыдов. На церемонии также присутствовала директор филиала школы на улице Пролетарской Анастасия Давыдова.

Стороны договорились о совместной реализации сразу нескольких масштабных проектов для юных сибиряков. Ключевым событием станет первый Сибирский юношеский бизнес-форум, который, по замыслу организаторов, должен дать старт новому предпринимательскому движению среди школьников. Кроме того, в планах — запуск проекта «Профпробы» в формате видео-блога, где подростки смогут примерить на себя роль настоящих бизнесменов, участие в юношеской венчурной ярмарке и учреждение масштабной премии «Звёздная лига» для активных и талантливых учеников.

Марина Волк, директор Сиб.фм Групп:

«У нашего медиахолдинга уже есть опыт работы с детьми — два года мы реализуем проект «Медиакласс». «Умная школа» вышла к нам с предложением создать предпринимательский класс. У нас большой пул партнёров и бизнес-мероприятий, и я думаю, что наша коллаборация поможет детям познать основы предпринимательства на базе школы. Конечно, предпринимательство неразрывно связано с медиа, рекламой и личным брендом — это всё взаимосвязано».

Максим Давыдов, директор сети «Классная умная твоя школа»:

«Наша школа основана в 2022 году. Главная идея — помочь детям осознанно жить и работать, создавать свою стратегию развития. Проект «Предпринимательские классы» идеально вписывается в эту концепцию. Мы не хотим замыкаться только на нашей школе — планируем выйти на городской уровень. Начать хотим с громкого события — первого Сибирского юношеского бизнес-форума. Рассчитываем на поддержку центра «Мой бизнес» и «Опоры России». Также мы запускаем образовательную программу для 5–6 классов, куда войдут медиа, маркетинг, экономика и проектная деятельность. К 9 классу дети выйдут с готовыми стартапами и чётким видением будущего».

Анастасия Давыдова, директор филиала «Классная умная твоя школа» на ул. Пролетарской:

«В любом бизнесе важна личность руководителя и его личный бренд. Мы видим роль Сиб.фм Групп в том, чтобы организовать детям связь с предпринимателями Новосибирска. Живое общение с успешными людьми, их энергия и пример — это мощный импульс для ребят, чтобы они поняли: любая идея может быть реализована, если приложить усилия и не сдаваться».

Стороны уже приступили к формированию оргкомитета форума и отбору наставников из числа ведущих бизнесменов города. О датах ближайших мероприятий будет объявлено дополнительно. Партнёры отмечают, что готовы к сотрудничеству с компаниями Новосибирска.